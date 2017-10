La Russie tiendra des exercices navals à tirs réels de missiles Kalibr

La flottille russe de la Caspienne procédera les 6 et 7 octobre à des tirs de missiles de croisière Kalibr dans le cadre d’exercices navals, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense.

«Les équipages des frégates lance-missiles Daghestan et Tatarstan tireront des missiles Kalibr-NK contre des cibles maritimes pendant les manœuvres des 6 et 7 octobre», a indiqué le ministre sur site internet.

Russian Defense Ministry press service Une vidéo des frappes de missiles russes Kalibr en Syrie publiée

Les exercices engageront également les corvettes lance-missiles Grad Sviyajsk, Veliki Oustioug Astrakhan , Volgodonsk et Makhatchkala qui s’entraîneront à abattre des cibles aériennes et à couler des navires.

En 2015, les missiles de croisière Kalibr-NK, qui ont été tirés par la corvette Grad Sviyajsk et plus tard par le groupe naval comprenant la frégate Daghestan et les corvettes Grad Sviyajsk, Ouglitch et Veliki Oustioug, ont détruit des sites terroristes sur le territoire syrien.

Les frégates polyvalentes modernisées Daghestan et Tatarstan (projet 11661K) sont les premiers navires de la Marine russe dotés des systèmes de missiles Kalibr-NK. Ces systèmes peuvent anéantir des cibles navales et terrestres à grande distance grâce à des missiles de haute précision.