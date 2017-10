La Russie livre ses premiers hélicoptères de combat Mi-35M au Mali

Deux hélicoptères blindés Mi-35M ont été développés par la société russe Hélicoptères de Russie pour le Mali dans le cadre du contrat conclu entre l'agence Rosoboronexport et l'Etat malien. Selon le communiqué officiel diffusé par Hélicoptères russes, «les véhicules et tout le matériel nécessaire à leur exploitation, ont été transportés au client».

Le directeur général de l'agence russe Rosoboronexport, Alexandr Mikheev, a déclaré aux journalistes que la fourniture des hélicoptères russes Mi-35M permettrait au Mali de défendre sa souveraineté, ainsi que participer à la lutte antiterroriste.

«En plus, je voudrais souligner que la livraison d'hélicoptères est une contribution importante au développement de la collaboration militaire et technique entre nos pays qui, ces derniers temps, montre une tendance positive», a-t-il fait remarquer.

Le Mi-35M, contrairement aux différentes versions de son prédécesseur le Mi-24, est doté de moteurs VK-2500 plus puissants, dispose de pales en stratifié verre résiné, d'un rotor principal et d'une hélice de queue en forme de X. Les traits distinctifs du nouvel hélicoptère sont ses ailes raccourcies (comme sur les anciennes versions du Mi-24) et un châssis non rétractable.

L'hélicoptère Mi-35M, une version modernisée de l'hélicoptère Mi-35, est le seul hélicoptère de combat au monde capable d'accomplir des missions de débarquement, de transport et des missions sanitaires de jour comme de nuit. L'hélicoptère blindé est doté de 16 missiles supersoniques anti-char, de missiles non-guidés de 80 et de 122 mm, d'un canon de 23 mm et peut transporter huit parachutistes, quatre blessés ou 1,5 t de fret.