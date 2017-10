Plus de 50 tirs de missiles balistiques détectés par les Troupes aérospatiales russes

En 2017, plus de 50 tirs de missiles balistiques et de lanceurs, étrangers et nationaux, ont été détectés par les Troupes aérospatiales russes, selon le commandant Alexandre Golovko.

«Dans l'année en cours, plus de 50 tirs de missiles balistiques ainsi que de lanceurs, étrangers et nationaux, ont été détectés par le système russe d'alerte aux missiles, les effectifs spécialisés de surveillance spatiale et la défense antimissile», a déclaré Alexandre Golovko.

Selon lui, les spécialistes du centre de reconnaissance spatiale ont détecté et accepté d'accompagner près d'un millier d'objets spatiaux, suivi le lancement sur orbite de plus de 350 appareils, désorbité environ 190 objets et émis 10 avertissements concernant des approches dangereuses des véhicules spatiaux du groupement orbital russe.

Les Troupes aérospatiales ont été formées le 6 février 2001 sur décision du Conseil de sécurité russe. La Journée des Troupes spatiales est célébrée le 4 octobre en mémoire du lancement du premier satellite artificiel de la Terre par l'URSS en 1957.