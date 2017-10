«Radar volant»: l'A-100 volera avant la fin de l'année

L'avion A-100 — un système de détection et de commandement aéroporté (SDCA) — conçu par l'entreprise aéronautique russe Beriev Aircraft Company effectuera son premier vol avant la fin de l'année, a expliqué à Sputnik Iouri Borisov , le vice-ministre russe de la Défense.

«Nous ne voyons pas les difficultés qui pourraient nous empêcher de faire décoller l'avion cette année», a-t-il indiqué lors de sa visite à Beriev Aircraft Company, basée à Taganrog (sud de la Russie).

L'A-100 est construit sur la base de l'Iliouchine Il-76MD-90A et propulsé par le moteur PS-90A-76. L'avion représente un système polyvalent de reconnaissance qui sera capable de détecter des chasseurs à une distance de plus de 600 km, et des navires à une distance de 400 km. Jusqu'en 2020, l'A-100 sera testé, puis les livraisons aux troupes commenceront. L'appareil surpasse le système American E-3 AWACS et le DLRO A-50 russe.