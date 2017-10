Plus de 7.000 bases souterraines en Corée du Nord, selon Séoul

La Corée du Nord pratique l’aménagement de bases militaires souterraines et en compte plus de 7.000, affirme la défense sud-coréenne, qui s’apprête à y faire face.

La Corée du Nord compte plus de 7.000 bases militaires et autres sites cachés sous terre, a déclaré l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant des sources au sein du ministère de la Défense.

© Sputnik. Ilya Pitalev Kim Jong-un: Pyongyang continuera le développement de son programme nucléaire

La source a ainsi commenté la possibilité pour la Corée du Sud de créer une arme électromagnétique pour faire face de façon efficace aux infrastructures militaires nord-coréens enterrées.

Selon des experts étrangers, la Corée du Nord utilise en effet depuis longtemps la méthode de «dissimulation» de sites militaires et nationaux importants sous terre et dans les montagnes, qu'on trouve en abondance dans le pays. Cela permet de masquer les ouvrages et de les protéger contre d'éventuelles frappes aériennes.

Les ingénieurs nord-coréens sont renommés pour leur capacité à construire rapidement des tunnels très profonds. Par exemple, un énorme complexe a été aménagé dans les roches en seulement un an, dans les monts Myohyang, au centre du pays. Il conserve à présent les cadeaux reçus par les leaders de la Corée du Nord: Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un. Quelques kilomètres de corridors et de salles souterraines sont percés dans les roches.