Le сroiseur Varyag et le SN Tomsk frappent une cible avec des missiles de croisière: vidéo

«Lors des exercices d'état-major menés dans le cadre de l'inspection finale de la période d'entraînement estivale, le croiseur lance-missile Varyag de la Flotte du Pacifique et le sous-marin nucléaire russe Tomsk ont mené des lancements de missiles de croisière supersoniques sur une cible de surface», peut-on lire dans un communiqué de presse.

Les tirs de missiles ont été effectués sur un navire cible depuis la mer d'Okhotsk, à portée maximale. Tous les missiles ont frappé la cible marine avec succès.

Plus de 15 navires de guerre et des navires de soutien ainsi que des avions de la Marine de la Flotte du Pacifique ont assuré la sécurité et le contrôle du résultat du tir.