Le drone de combat TIKAD est-il capable de devenir le soldat du futur ? (vidéo)

Les employés de la société américaine Duke Robotics ont surnommé leur drone TIKAD «Soldat du futur». Ce drone devrait remplacer les fantassins au cours des combats les plus acharnés.

Pesant 50 kilos, l'appareil, équipé de systèmes d'armes semi-automatiques et d'un lance-grenade de 40 mm, est capable de monter à une altitude de 40 à 450 mètres.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Tsahal bientôt renforcé par des drones multi-armes

«J'ai été pendant plusieurs années chef d'une unité spéciale qui participait aux combats, et je me disais souvent qu'il devait y avoir une autre solution à l'opération, à part celle de parachuter des groupes militaires. À Duke Robotics, on voudrait créer quelque chose comme un jukebox pour les guerres de l'avenir, ce qui permettrait de sauver les vies de soldats et de civils», a déclaré le PDG de la société, Raziel Atuar.

Selon lui, les guerres de l'avenir seront des combats menés par des partisans, et c'est là que les drones de combats pourraient jouer un rôle décisif.