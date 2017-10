Déminage version 2.0: des nouveaux appareils russes testés en Syrie

Skarabey, un robot doté d’une caméra vidéo haute résolution, d'un microphone et d'un imageur thermique, et Sfera, un dispositif de forme sphérique avec quatre caméras vidéo, un microphone et un transmetteur d'informations offrant une vue à 360 degrés, ont mené à bien des essais en Syrie et aidé à déminer plusieurs localités dans le pays.