Entraînement des soldats: quel pays est le plus dingue? (Vidéo)

Les manœuvres militaires les plus «dingues» qui pourraient impressionner les personnes sensibles ont été répertoriés par une chaîne TV arabe. Les entraînements des troupes spéciales russes font notamment partie de cette liste.

La chaîne de télévision saoudienne Al Arabiya a dressé une liste de vidéos présentant les entraînements les plus extrêmes de troupes de différents pays.

On y trouve notamment la méthode d'entraînement des troupes spéciales russes qui utilisent des cartouches à balles réelles. Pas de panique: les balles percutent les gilets pare-balles et les soldats touchés se doivent de vite réagir et ouvrir un tir de riposte précis.

En outre, les soldats procèdent à des tirs sur des cibles près desquelles se promènent des volontaires jouant le rôle de passants. Malgré le stress, le soldat doit pouvoir garder le sang-froid.

Les entraînements de la Marine américaine sont également considérés comme dingues. Il s'agit de la soi-disant «adaptation à l'eau froide» et de la résistance à la noyade. Le soldat, les mains liées, doit monter et descendre sous l'eau 20 fois, nager pendant 5 minutes et relever du fonds de la piscine des lunettes de natation.

Les Marines américains apprennent également à boire du sang de cobras et à manger leurs queues, ainsi qu'à mordre des têtes de poussins…

Les soldats chinois déployés à Hong Kong jouent avec une bombe à la mèche allumée, cela s'appelle des «pommes de terre chaudes». Les soldats se jettent la bombe jusqu'à ce que le dernier ne la jette dans un fossé. Puis tout le monde tombe par terre en se couvrant la tête pour ne pas être blessés par l'explosion. Cela entraîne la discipline, la prudence et le courage.

Un autre exercice particulier de l'armée chinoise consiste en des sauts de soldats avec leur équipement complet à travers des cercles en flammes. Cela provoquerait un afflux d'adrénaline équivalent à celui d'un combat réel.

En outre, les soldats chinois et sud-coréens excitent leur esprit combatif en cassant des bâtons de bambou sur leurs dos et des briques et des blocs de béton sur leurs têtes.