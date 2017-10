Le MiG-31, fer de lance des chasseurs russes

Le chasseur russe MiG-31 est l’avion de combat le plus rapide au monde, capable de détruire tant les avions et les missiles de croisière que les satellites évoluant en orbite basse.

Le chasseur russe MiG-31 est l'avion de combat le plus rapide et capable de voler à la plus grande altitude au monde. Sa vitesse maximale est de 3.000 km/h et son plafond dynamique est de 30.000 mètres.