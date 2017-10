Pourquoi les nouveaux ordinateurs militaires russes ne seront plus dotés d'une batte?

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Les nouvelles inventions du consortium Kalachnikov au Forum international Armée 2017 18

Dans le cadre de la modernisation de l'armée russe, de nouveaux ordinateurs portables ont été conçus par le centre scientifique et technologique «Elins», annonce le quotidien russe Izvestia . Les appareils, présentés lors du forum « Armée 2017 », sont équipés d'un système avancé de protection et de destruction volontaire. Ainsi, l'information sera inaccessible même si la machine tombe entre des mains ennemies. Pour effacer toutes les données, il suffira d'appuyer sur un seul bouton, opération qui ne prendra que quelques secondes.

«Les modèles plus anciens était dotés d'une batte, afin de pouvoir les briser à l'endroit voulu en cas de menace, car il fallait effectuer une destruction mécanique du porteur de données», a expliqué à Izvestia l'un de concepteurs de cet ordinateur dernier cri, Sergueï Sklyarov.

De plus, les nouveaux appareils pèsent deux fois moins que leurs prédécesseurs et ils sont dotés d'un processeur plus puissant et d'un écran de haute définition.

Comme l'indiquent les concepteurs, ces modèles pourront être également utilisés pour gérer les armes de haute-technologie.