Un sous-marin nucléaire russe positionné en mer d'Okhotsk tire deux missiles balistiques

Un sous-marin nucléaire de la Flotte russe du Pacifique positionné en mer d'Okhotsk a tiré jeudi deux missiles balistiques en direction du polygone de Tchija, dans la région d'Arkhangelsk, lors d'un exercice de contrôle des forces stratégiques nucléaires, a annoncé le ministère russe de la Défense.

Un sous-marin nucléaire de la Flotte du Nord, qui se trouve en mer de Barents, a simultanément tiré un missile balistique en direction du polygone de Koura au Kamtchatka.

© Sputnik. Mikhail Fomichev Un missile balistique Topol lancé depuis le cosmodrome de Plessetsk

Ces tirs d'entraînement se sont déroulés parallèlement au lancement d'un missile balistique intercontinental Topol depuis le cosmodrome de Plessetsk. Le missile a frappé sa cible sur le polygone de Koura.

Outre les sous-marins nucléaires et les unités des Troupes balistiques stratétgiques russes, l'exercice a engagé plusieurs bombardiers et avions lance-missiles stratégiques.

Les avions à long rayon d'action Tupolev Tu-160, Tu-95MS et Tu-22M3 ont décollé depuis leurs aérodromes d'Oukraïnka, d'Engels et de Chaïkovka pour tirer des missiles air-sol contre les cibles terrestres situées sur les polygones de Koura (Kamtchatka), de Pemboï (République russe des Komis) et de Terekta, au Kazakhstan.

Tous les missiles tirés pendant les manœuvres ont atteint leurs cibles d'entraînement, a conclu le ministère.