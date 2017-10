La Marine russe peut se doter d’une base aux îles Kouriles en un temps record

La Flotte russe du Pacifique peut se doter d’une base navale aux îles Kouriles d’ici à 2020, a déclaré jeudi l’amiral Vladimir Valouïev, ancien commandant de la Flotte russe de la Baltique.

«Un travail à un rythme soutenu permettrait de construire une base aux îles Kouriles en trois ans environ. Mais cela implique des dépenses importantes. Il faut faire une étude de faisabilité sérieuse avant de prendre une décision définitive sur la mise en place de la base», a indiqué l’amiral Valouïev.

© Sputnik. Viktor Chernov Comment sera la nouvelle base de la Flotte russe aux Kouriles?

Frants Klintsevitch , vice-président du comité du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe) pour la défense et la sécurité, a annoncé jeudi que les autorités russes avaient pris une décision de principe sur la création d’une base navale aux îles Kouriles.

Selon l’amiral Valouïev, la mise en place d’une base aux Kouriles présente un grand avantage: elle offre un accès direct à l’océan.

Toutefois, sa construction pose plusieurs problèmes. En hiver, la situation des glaces près des îles Kouriles est assez difficile, le marnage peut atteindre jusqu'à six mètres et les vents y sont très violents. Il faudra donc construire des quais flottants, faire appel à des remorqueurs et des brise-glaces.

«Ce projet est assez coûteux. Il faut inviter des experts et des chercheurs pour peser le pour et le contre», a ajouté l’amiral.

Les médias ont précédemment annoncé que le ministère russe de la Défense avait l’intention de créer un point d’escale de la flotte du Pacifique sur Matoua, une île inhabitée de l'archipel des îles Kouriles, appartenant à la Russie.

A l’heure actuelle, l’archipel des Kouriles abrite une division d’artillerie de la région militaire de l’Est. Un système de missiles de défense côtière Bastion se trouve sur l’île d’Itouroup et une batterie lance-missile côtière Bal de la Flotte du Pacifique est installée l’île de Kounachir.