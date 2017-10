En Arctique, la Flotte russe du nord s’entraîne au débarquement

Les navires de la Flotte du Nord se sont entraînés au débarquement des troupes dans le cadre d'une mission arctique, a annoncé ce vendredi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

«Entre août et octobre, un groupe de navires de guerre de la Flotte du Nord a effectué une mission en suivant la Route maritime du Nord», a-t-il indiqué avant de poursuivre: «Lors de cette mission, on s'est entraîné au débarquement des troupes de la brigade arctique sur le littoral et les îles de l'archipel ainsi qu'à l'usage des roquettes dans les conditions arctiques».

Selon le ministre, la présence des navires de guerre russes dans les zones stratégiques de l'Océan mondial ainsi que le contrôle des manœuvres entreprises par les forces navales étrangères sont assurés par les forces générales de la Marine russe.