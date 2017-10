Les hélicoptères des Troupes aérospatiales russes ont mené plus de 100 exercices en 2017

Les équipages des hélicoptères des Troupes aérospatiales russes ont pris part à plus de 100 exercices et passé plus de 40.000 heures en vol, a annoncé le service de presse du ministère russe de la Défense dans un communiqué.

«Aujourd'hui, les unités d'hélicoptères des Troupes aérospatiales russes fêtent leurs 69 ans. Cette année, les unités ont participé à plus de 100 exercices de vols tactiques. Les équipages ont passé plus de 40.000 heures en vol, dont 8.000 de nuit. Ils ont fait plus de 4.000 survols de polygones pour s'entraîner à larguer des bombes, à tirer des roquettes ainsi qu'à tirer au canon», indique le communiqué.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Des hélicoptères russes frappent les terroristes en Syrie (vidéo)

Le chef du département de la préparation au combat des unités d'hélicoptères Oleg Tchesnokov a souligné que ses unités étaient équipées de matériel dernier cri pour la deuxième année consécutive.

«Actuellement, 75% des unités d'hélicoptères sont totalement équipées de matériel dernier cri», a précisé le responsable.

La première escadrille d'aviation équipée d'hélicoptères a vu le jour le 28 octobre 1945.

Selon le ministère, les unités d'hélicoptères des Troupes aérospatiales russes sont équipés des meilleurs appareils au monde: des Ka-52 Alligator, Mi-28N Chasseur de nuit, Mi-35M, Mi-26, Mi-8 et ses modifications modernes, ainsi que des hélicoptères d'entraînement Ansat-U et Ka-226.