Indra 2017: les exercices russo-indiens ont pris fin à Vladivostok

La cérémonie de clôture des premiers exercices interarmées russo-indiens Indra 2017 s'est déroulée dimanche à Vladivostok (Extrême-Orient russe), a annoncé le porte-parole de la Flotte russe du Pacifique, Nikolaï Voskressenski.

«La cérémonie a rassemblé des représentants du commandement de la Flotte russe du Pacifique et du district militaire de l'Est, des Forces armées indiennes, des équipages de navires, des fusiliers marins, des pilotes, ainsi que l'orchestre de l'état-major de la Flotte russe du Pacifique», a indiqué le porte-parole.

D'après ses propos, les exercices se sont terminés par un survol de la baie de l'Amour par quatre chasseurs Su-35S, par quatre hélicoptères Mi-8MTSh, ainsi que par un avion-cargo militaire de l'Armée de l'air indienne.

Selon le commandant en chef par intérim des troupes du district militaire de l'Est, Alexandre Jouravlev, ces exercices ont été les plus importants dans l'histoire des deux pays, impliquant l'Armée de l'air, l'Armée de terre et la Marine des deux participants.

L'ambassadeur indien en Russie, Pankaj Saran, a pour sa part remercié la partie russe pour le haut niveau d'organisation des exercices conjoints et a souligné qu'ils avaient pour objectif l'entrainement des troupes à lutter contre le terrorisme.