Des avions US et japonais s'invitent aux côtés de Tu-95MS russes au-dessus du Pacifique

Des chasseurs américains et japonais ont accompagné deux bombardiers stratégiques russes Tupolev Tu-95MS lors de leur vol au-dessus des eaux neutres de la mer du Japon et de la partie ouest du Pacifique.

Le vol prévu des bombardiers russes Tupolev Tu-95MS au-dessus de l'ouest du Pacifique a été suivi par des chasseurs américains et japonais, a annoncé le ministère russe de la Défense.

«Deux bombardiers stratégiques Tupolev Tu-95MS des Forces aérospatiales russes ont effectué des vols prévus au-dessus des eaux neutres de la mer du Japon et de la partie ouest de l'océan Pacifique. Durant une partie de leur trajet, ils ont été accompagnés par deux chasseurs F-18 de l'US Air Force et des chasseurs F-15, F-4 et F-2A de la Force aérienne d'autodéfense japonaise», indique un communiqué du ministère.

Pourtant, les bombardiers russes étaient escortés par des chasseurs Su-35S des Forces aérospatiales russes.

Selon la Défense russe, les pilotes d'aviation à long rayon d'action survolent régulièrement les eaux neutres de l'Arctique, de l'Atlantique, de la mer Noire et du Pacifique. Tous les vols sont effectués en stricte conformité avec les règles internationales pour l'utilisation de l'espace aérien, sans violer les frontières des autres États.