Le ministère russe de la Défense explique comment évolueront les troupes aéroportées

Plus de 15 détachements de troupes aéroportées, équipées d’armes modernes et ayant les meilleurs combattants, pourront servir de «modèles» avant la fin de 2017, a annoncé le service de presse du ministère russe de la Défense.

Le ministère russe de la Défense a rapporté que le nombre de troupes aéroportées «modèles», munies d'armes modernes et ayant les meilleurs combattants, pourrait être augmenté d'ici la fin de l'année.

«À l'issue de la période de formation, on pourrait voir apparaître plus de 15 détachements de troupes aéroportées "modèles" qui serviront d'exemple aux autres divisions et détachements militaires de Forces armées russes», a annoncé le communiqué du service de presse du ministère russe de la Défense.

© Sputnik. Eugeny Biyatov «Lotos», un canon automoteur dernier cri pour les troupes aéroportées russes

À l'heure actuelle, les troupes aéroportées russes possèdent déjà cinq détachements de ce type. Ils sont équipés de moyens de commandes automatiques dernier cri, de destruction par le feu et de reconnaissance, dont certains n'ont pas d'analogues dans le monde.

Il est également indiqué que dans l'avenir, ces troupes aéroportées seront munies de moyens techniques facilement transportables par avion, ce qui dépassera sur tous les critères leurs analogues étrangers.