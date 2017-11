Les troupes aéroportées russes dotées d’un système de reconnaissance radioélectrique

Les troupes aéroportées russes sont maintenant dotées d'un système de reconnaissance radioélectrique modulaire portable qui servira à détecter les sources d'émissions radio.

«Les unités de renseignement des troupes aéroportées ont reçu en service un nouveau complexe de reconnaissance radioélectrique modulaire portable destiné à détecter et à rechercher les signaux des sources d'émissions radio», indique le Département de l'information et des communications de masse du ministère russe de la Défense.

Le complexe en question peut être parachuté dans des conteneurs à l'arrière de l'ennemi, et «est en outre capable d'assurer un fonctionnement continue de calculs avec la possibilité de déployer l'équipement sur le terrain dans les tentes des véhicules de transport et des véhicules blindés».

Qui plus est, le nouveau système permet aux unités de reconnaissance électronique des troupes aéroportées russes de travailler dans différentes conditions climatiques, et assure la compatibilité avec les systèmes existants et futurs de collecte et de traitement automatisé des données.

Le complexe servira notamment à «informer les principales Forces de débarquement sur les positions de l'ennemi dans le temps et à une échelle réelle», ajoute le ministère russe de la Défense.

L'utilisation d'un tel complexe permet aux troupes de recevoir en temps opportun les informations nécessaires, a conclu le ministère.