Bases militaires russes: en Arctique comme dans l’espace

Les bases militaires russes construites en Arctique permettent à leur garnison de remplir des missions de 18 mois, a annoncé le vice-amiral Nikolaï Evmenov, commandant de la Flotte du Nord.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense Base militaire Trèfle arctique sur la Terre d'Alexandra

Selon lui, une base arctique de la Flotte du Nord ressemble à une station orbitale et n'a pas besoin de réapprovisionnement pendant un an, voire un an et demi.

Il a ajouté que grâce à un système d'approvisionnement matériel et technique bien organisé, n'importe quels matériaux, équipements ou denrées peuvent être livrés dans des délais minimum, en dépit des conditions naturelles et climatiques.