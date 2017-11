Israël lance son plus grand exercice aérien international Blue flag

Les militaires israéliens entament les plus grands exercices aériens dans l'histoire du pays, qui rassemblent également des délégations en provenance de sept pays, annonce le service de presse de l'armée israélienne dans un communiqué.

Les manœuvres aériennes, baptisées «Drapeau bleu» (Blue flag), qui dureront jusqu'au 16 novembre, impliquent des avions des Armées de l'Air de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Inde, de l'Italie, de la Pologne, des États-Unis et de la France.

«Il s'agit des plus grands exercices aériens internationaux jamais tenus en Israël. Ils ont une grande importance pour l'Armée de l'air d'Israël, pour l'Armée de défense d'Israël et pour l'État d'Israël », souligne le communiqué.

Selon les militaires israéliens, les délégations étrangères arrivent à l'aéroport de la base aérienne d'Ovda située près de la ville d'Eilat.

«Les exercices impliquent plus de 1.000 pilotes et représentants, de personnel technique et administratif», précise le communiqué.

Les militaires ont ajouté qu'ils avaient fait tout pour minimiser l'influence des exercices sur le trafic aérien civil près de la ville balnéaire d'Eilat.