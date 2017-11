La Russie aura deux sites militaires stratégiques en Arctique d’ici la fin de l’année

Deux «installations militaires complexes» sur l'archipel François-Joseph et les îles de Nouvelle-Sibérie seront mises en service à la fin de l’année, ce qui permettra, si nécessaire, de constituer rapidement des groupes de troupes d’intervention rapide.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense Cap sur l’Arctique: Moscou alloue plus 2 milliards d’euros pour son développement

«Le ministère [russe, ndlr] de la Défense développe les territoires de l'Arctique de manière globale. D'ici la fin de l'année, deux installations plus complexes seront mises en service, elles sont situées aux points clés de la zone économique exclusive de la Fédération de Russie sur l'archipel François-Joseph et sur les îles de Nouvelle-Sibérie», a déclaré mardi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, lors d'un collège du ministère. «Cela nous permettra d'exercer un contrôle sur la route maritime du Nord, d'assurer la sécurité des activités économiques de la Russie dans la région arctique,ainsi que, si nécessaire, de constituer rapidement des groupes de troupes dans cette direction stratégique», a souligné le ministre.Les forces russes sont déployées tout le long de la ceinture arctique, de Mourmansk à la Tchoukotka. Le groupe des forces de défense aérospatiale a été l'un des premiers à être déployé dans cette région très étendue et, aujourd'hui, le ministère russe de la Défense met sur pied un centre de recherche en Arctique.