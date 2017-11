Que font des corvettes de la Flotte russe de la baltique à Chypre

Les corvettes de la Flotte russe de la baltique Boykiy et Soobrazitelni, effectuant des missions à longue distance, ont lancé un appel d'offres au port de Limassol, en République de Chypre.

© Sputnik. Konstantin Chalabov La Flotte de la Baltique fait son retour dans les zones stratégiques de l’Atlantique

«Les corvettes de la Flotte de la Baltique Boykiy et Soobrazitelni, en mission de longue distance, ont fait un appel d'offres international au port Limasso de Chypre. Dans quelques jours, les équipages des navires se ravitailleront en carburant, en eau et en nourriture conformément aux normes établies», a déclaré le chef du service de presse de la région militaire ouest pour la flotte de la Baltique, le capitaine Roman Martov. En outre, les marins pourront se rendre en ville pour se détendre et se familiariser avec les curiosités locales, a-t-il ajouté.

La décision de faire un arrêt a été prise pour la première fois depuis le début de la mission à longue distance des navires de la Flotte de la baltique. Pour le voyage de la mer Baltique à la mer Méditerranée, les marins ont parcouru plus de 7.000 milles nautiques, selon le communiqué.



© Sputnik. Igor Zarembo Les navires de la Flotte de la Baltique lors des manœuvres Zapad 2017 18

Le détachement des navires de la Flotte de la baltique a quitté le port militaire de Baltiisk, près de Kaliningrad, le 14 octobre et navigue afin d'assurer une présence navale dans l'océan mondial.

Plus de 100 navires assurent la présence de la Marine russe dans l'océan mondial. En 2017, les navires de la Marine russe avaient passé en navigation 17.100 jours cumulés. Le ministère russe de la Défense, considérant la situation «militaire et politique instable», a jugé qu'il était «nécessaire» de renforcer la présence de sa Marine dans toutes les zones stratégiques.