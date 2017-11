Le nombre de missiles de croisière de l’armée russe multiplié par 30 en 5 ans

Lors d'une session au sein du ministère russe de la Défense, le chef d'état-major de l'armée russe Valéri Guérassimov a déclaré que les forces russes de dissuasion non-nucléaire se développaient à grande vitesse. Sur une période de cinq ans, la Russie a fait une percée dans l'équipement de ses forces armées en armes à longue portée.

© Sputnik. Vitaliy Ankov Les militaires russes en Syrie ont testé presque toutes leurs armes modernes

D'après le général Guérassimov, sur cette période, a été remise sur les rails les livraisons en série des missiles tactiques Iskander-M et des navires de surface et sous-marins avec des systèmes de missiles Kalibr. En outre, une modernisation des avions à long rayon d'action pour les adapter aux nouveaux missiles de croisière X-101 a également été lancée.

«Le nombre de porteurs terrestres, maritimes et aériens a été multiplié par plus de 12, alors que le nombre de missiles de croisière a été multiplié par plus de 30», a récapitulé le chef d'état-major russe.

Et de poursuivre:

«On a également formé les organes administratifs et des unités spéciales qui réalisent la planification de l'emploi des armes de précision à longue portée et la préparation des opérations de vol pour des missiles de croisière de tous types», a fait savoir le haut gradé.

Il a en outre fait remarquer que des logiciels et matériels de planification, de gestion de l'information et de préparation des données pour l'emploi opérationnel avaient été adoptés.

Et de conclure que ceci avait permis de créer des groupes capables d'opérer des armes de précision de portée allant jusqu'à 4.000 kilomètres.