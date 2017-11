La fusée russe la plus rapide au monde pourra plonger à 100 m pour frapper une cible

La torpille la plus rapide au monde, Chkval (d'une vitesse de 250 à 300 km/h), pourra descendre à une profondeur de plus de 100 m afin de frapper une cible, a expliqué à Sputnik Chamil Aliev, principal développeur de torpilles en Russie.

La modernisation de la torpille Chkval, créée à l'époque soviétique (mise en dotation en 1977), sera incluse dans le programme national d'armements pour 2018-2025, selon des sources informées.

Le seul problème de la Chkval est son incapacité à descendre à de grandes profondeurs, a expliqué M. Aliev. À l'heure actuelle, la torpille ne peut plonger qu'à 20-25 m. la modernisation prévue devrait la modifier pour la rendre capable d'atteindre une profondeur de 100 m, selon lui.

La fusée modernisée Chkval, destinée à détruire des navires de surface et des sous-marins, figure parmi les six meilleures armes de ce type classées par l'édition américaine We Are The Mighty.

La Chkval se déplace sous l'eau comme une torpille, mais elle génère une boule de gaz chaud qui l'enveloppe et réduit le frottement de l'eau. Ce phénomène dit de supercavitation permet à la Chkval d'atteindre une vitesse de quelques centaines de km/h.