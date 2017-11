«Caneton infernal»: le bombardier russe Su-34 en 60 secondes (vidéo)

Le Soukhoi Su-34 (code Otan: Fullback) est un avion de combat polyvalent russe conçu pour effectuer des frappes sur des cibles terrestres, mais également capable de combattre des chasseurs ennemis.

Le premier vol du prototype du Su-34 a eu lieu en avril 1990, puis, au printemps 1995, il a été présenté en France au salon international du Bourget . Cependant, en raison de problèmes économiques subis par la Russie à l'époque, la production en série du nouvel appareil n'a été lancée qu'en 2008.

Aujourd'hui, les forces armées russes disposent de plus de 100 chasseurs-bombardiers Su-34. En raison de la forme aplatie de son nez, les pilotes militaires ont surnommé l'avion «caneton».

Doté d'un haut degré de manœuvrabilité, le Su-34 peut embarquer des bombes et des missiles de tous genres. Il peut tirer 16 types d'armes guidées de haute précision et 19 types de munitions non guidées, soit 35 armements, ce qui en fait un engin unique dans le monde.

Le Su-34 est capable de tirer sur quatre cibles terrestres ou navales simultanément: à cet effet, il dispose de 12 fixations pour embarquer divers types de bombes et de missiles.

La vitesse maximale de l'avion est de 2.200 kilomètres par heure, tandis que son rayon d'action atteint 1.100 kilomètres.