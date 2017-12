La Russie évalue les effectifs de Daech en Afghanistan

Daech s'est significativement renforcé en Afghanistan, où les effectifs de ce groupement terroriste excèdent 10.000 combattants. Le recrutement est toujours en cours, notamment depuis la Syrie et l'Irak. C'est ce qu'a confié à Sputnik Zamir Kaboulov, représentant spécial du Président russe pour l'Afghanistan et ancien ambassadeur de la Russie dans ce pays.

«La Russie a été l'un des premiers pays à tirer la sonnette d'alarme suite à l'émergence de Daech en Afghanistan… Ces derniers temps, Daech a significativement augmenté sa puissance dans ce pays. D'après nos estimations, les effectifs du groupe excèdent 10.000 personne et continuent de s'accroître, notamment grâce au recrutement de combattants qui ont reçu une expérience en Syrie et en Irak», a précisé M. Kaboulov.

Le diplomate russe a souligné que les détachements de Daech se focalisaient dans le nord du pays, près des frontières avec le Tadjikistan et le Turkménistan.

«Nous sommes particulièrement préoccupés des provinces Djôzdjân et Sar-é Pol, où on a récemment détecté l'apparition, parmi les combattants actifs, de citoyens algériens et français. Daech a un but clair: diffuser son influence en dehors des frontières de l'Afghanistan, qu'ils considèrent comme leur fief. Cela présente de graves menaces pour la sécurité, avant tout, des pays de l'Asie Centrale et des régions du sud de la Russie», a souligné Kaboulov.