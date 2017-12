Ces robots de combat qui intéressent de plus en plus l'armée russe

Les robots de combat, qui permettent de réduire les pertes d'effectifs pendant les opérations et peuvent accomplir des missions impossibles pour l'homme, sont de plus en plus répandus dans l'armée russe.

Selon les hauts responsables de l'armée russe, les robots sont une arme du futur, capable de soutenir les combats menés par les militaires, voire de remplacer ces derniers afin de réduire les pertes humaines.

Cet article propose un bref aperçu des modèles de robots de combat qui équipent ou équiperont dans l'avenir l'armée russe.

Uran-9. Ce complexe est conçu pour assurer la reconnaissance et la couverture des unités militaires. Le robot est doté d'un canon automatique de 30 mm couplé à une mitrailleuse et des missiles antichars téléguidés Ataka. La présence des missiles Ataka permet au véhicule de combattre et de détruire les chars de combat les plus sophistiqués dans un rayon de 8.000 mètres. Le robot est également muni d'un système de guidage laser.

© Sputnik. Valeri Melnikov Robot de combat Uran-9

Uran-6. C'est un robot de déminage qui remplace à lui seul le travail de 20 démineurs. L'engin est contrôlé par une console qui peut se trouver à une distance de 1 km. Le spécialiste reçoit un signal à partir des caméras installées sur le véhicule. Le robot, équipé de chaluts et d'une lame de bulldozer, trouve et neutralise les engins qui n'ont pas explosé. Il résiste à une puissance d'explosion allant jusqu'à 60 kg d'équivalent TNT.

Uran-14. Ce robot relativement «pacifique» de la série Uran éteint les incendies dans les endroits difficiles d'accès. Il peut travailler sous de hautes températures et en présence d'un risque d'explosion de mines actives — réel danger pour les pompiers humains.

© Sputnik. Павел Герасимов Uran-14

Strelok. Ce robot-mitrailleuse est équipé d'un fusil automatique PKM de 7,62 mm monté sur son châssis à chenilles. Il convient pour prendre d'assaut des bâtiments dans un milieu urbain. Avec une vitesse de déplacement comparable à celle d'un homme, le robot «sait» monter les escaliers. La distance de contrôle dans un espace à découvert atteint 20 km, et jusqu'à 5 km en milieu urbain.

Platforma-M. Les concepteurs du complexe le décrivent comme un dispositif technique capable de patrouiller, de protéger des sites sensibles et de mener des missions de reconnaissance. La visée du lance-grenades et de la mitrailleuse qui équipent l'engin est entièrement automatique.

© Sputnik. Igor Zarembo Plateforma-M

RTK VN (Complexe robotechnique à usage militaire). Ce complexe a été spécialement conçu pour protéger les sites des forces de missiles stratégiques. Le robot, contrôlé à distance, peut également mener des missions de reconnaissance, rechercher, identifier et attaquer différentes cibles, assurer l'appui-feu des unités et patrouiller.

Gnom. Ce robot sous-marin dispose d'un radar circulaire et peut voir à une profondeur supérieure à 100 m, ce qui permet de trouver des mines, des torpilles et d'autres explosifs.

Nerekhta. Il s'agit d'un châssis à chenilles permettant de travailler avec des modules interchangeables stratégiques, de reconnaissance et de transport pour remplir différentes missions tactiques. C'est un engin universel pour effectuer diverses tâches: les patrouilles, la reconnaissance, le tir de suppression et l'action sur le champ de bataille. Tout cela est rendu possible par son système modulaire avec une plateforme unique sur chenilles. Grâce à sa capacité de franchissement élevée, ce véhicule doté de deux mitrailleuses de char peut travailler en milieu urbain.

© Photo. Russian Foundation for Advanced Research Projects in the Defense Industry Le robot de combat russe Nerekhta

Argo. Ce complexe de combat robotisé est conçu pour la reconnaissance et les patrouilles, le robot est capable d'éliminer l'infanterie, ainsi que le matériel léger de l'ennemi. Le véhicule peut se déplacer en terrain accidenté, montagneux, et être utilisé dans des opérations de débarquement naval. Le complexe, contrôlé à distance, est capable d'appuyer par son feu des forces d'assaut, d'effectuer la reconnaissance du littoral, d'acheminer des chargements et des munitions pour les unités qui combattent sur la côte.