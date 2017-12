Le ministre russe de la Défense définit les priorités pour l’armée

Le développement de l’infrastructure militaire en Arctique et dans les frontières occidentales sera une priorité pour les forces armées russes dans un avenir proche, a déclaré mardi le ministre russe de la Défense Russie, Sergueï Choïgou.

Lors d'une conférence audio, Sergueï Choïgou, ministre de la Défense, a évoqué les priorités des forces armées russes.

© Sputnik. Nikolai Khizhnyak Poutine lève le voile sur la part des armes modernes dans l’armée russe

«Il y a beaucoup à faire dans l'avenir. Beaucoup de travail. Vous avez tous entendu le discours et les instructions du commandant en chef, Vladimir Poutine», a noté M.Choïgou.

Selon lui, les ordres du Président concernent globalement le réarmement de l'armée.

«Mais, bien sûr, il y a aussi des instructions sérieuses pour le développement des régions, individuellement. Je parle plus précisément de l'Arctique, de la partie insulaire à l'est [de la Russie] et, bien sûr, de tout ce qui concerne le renforcement de nos frontières occidentales», a souligné le ministre.

Il a noté les progrès déjà réalisés dans cette direction. «Je ne peux manquer de noter le travail actif des commandants de régions, des constructeurs et, bien sûr, de ceux qui étaient engagés dans le déploiement des divisions», a conclu le ministre de la Défense.