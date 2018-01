L'Inde annule un accord d'armement de 500 M USD avec Israël

Un accord de 500 millions de dollars concernant des missiles antichars signé entre l'Inde et le groupe israélien Rafael a été officiellement annulé.

© REUTERS/ Danish Siddiqui Les armes russes les plus performantes en route vers l’Inde

Le fabricant israélien d'armes d'armement Rafael Advanced Defense Systems a annoncé mardi que le gouvernement indien l'avait officiellement informé de l'annulation d'un accord portant sur l'achat de missiles antichar pour 500 millions de dollars.

Selon la compagnie citée par le quotidien Yediot Aharonot, l'annulation de l'accord est «le résultat d'un conflit politique interne en Inde». L'annulation survient à l'approche de la visite de quatre jours en Inde du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou prévue pour la mi-janvier.

© Sputnik. Igor Maslov Poutine met Israël en garde contre les livraisons d'armes à Kiev

Le groupe israélien se déclare «déçu» par la décision de la partie indienne. «Il convient de souligner que l'annulation a été effectuée avant la signature du contrat et malgré le fait que l'entreprise ait satisfait à toutes ses exigences», a souligné Rafael.

Auparavant, les deux parties avaient signé des contrats d'armement pour des centaines de millions de dollars: ainsi, en avril dernier, un accord militaire de deux milliards USD visant à fournir à l'Inde des missiles air-sol de moyenne portée, des plates-formes de lancement et des technologies de communication, avait été conclu entre Tel Aviv et New Delhi.