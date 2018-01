Russie: les Troupes aérospatiales mèneront plus de 500 exercices en 2018

Plus de 500 exercices sont prévus pour le personnel des Troupes aérospatiales russes en 2018 afin de perfectionner leur maîtrise au combat, selon la Défense russe.

Les Troupes aérospatiales russes réaliseront plus de 500 exercices de niveaux différents en 2018, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

«En 2018, le commandant en chef des Troupes aérospatiales russes et son état-major ont conçu des exercices de niveaux différents pour leur troupes », indique le communiqué.

Selon le texte, des militaires de différentes catégories devront également prendre part à plus de 1.300 stages, à des concours pour les équipages des appareils des Troupes aérospatiales, notamment aux tournois aériens Aviadarts 2018, Clefs du ciel 2018 et Frontières aériennes 2018.

En 2017, le tournoi aérien russe « Aviadarts 2017 », s'est déroulé dans la région de Voronej (500 km au sud de Moscou).

Des bombardiers stratégiques Tu-22M3, des avions-cargo Il-76 et An-12, des chasseurs Su-27, Su-30SM, Su-35, MiG-29, des bombardiers Su-34 et Su-24, des bombardiers d'assaut Su-24, ainsi que des hélicoptères Mi-8, Ka-52, Mi-28N, Mi-35 et Mi-24 ont pris part aux compétitions.

Pendant le tournoi Aviadarts, l'aviation devait détruire des cibles terrestres en utilisant des roquettes, des mitrailleuses et des canons embarqués, et surmonter la défense antiaérienne, qui était représentée par les systèmes Pantsir-S1 et les missiles polyvalents Kornet-EM.