La Russie renforcera ses systèmes mobiles de DCA en Arctique et dans le Grand Nord

Le système de défense antiaérienne russe sera renforcé en Arctique et dans le Grand Nord par les systèmes de missiles antiaériens mobiles de courte portée Tor, a rapporté le ministère russe de la Défense.

«En 2018, il est prévu d'équiper avec des armes modernes et du matériel technique: deux unités militaires de défense aérienne — avec un système de missiles antiaériens mobiles de courte portée Tor-M2; une unité de défense aérienne opérant dans les conditions de l'Arctique et du Grand Nord — avec un système antiaérien mobile de courte portée Tor-M2DT», est-il indiqué dans le rapport du ministère russe de la Défense.

En outre, il est à noter que les unités de défense aérienne des formations interarmées devraient être équipées de lance-missiles portables de quatrième génération Verba («Saule»),

© Sputnik. Alexeï Filippov La première unité de systèmes mobiles de DCA Tor-M2DT mise en service en Arctique en 2018

Les systèmes Tor permettent de saturer l'espace dans un rayon de 15 kilomètres dans des conditions de combat et malgré des contre-mesures électroniques (CME). Ils sont capables de détruire les missiles de croisière stratégiques comme tactiques, les missiles antiradar et antinavire volant à très basse altitude, les bombes aériennes guidées et les drones.

Le système Verba est un système unique au monde, capable d'abattre les missiles de croisière et les drones face à des contremesures thermiques à une altitude allant de 10 à 4.500 mètres et à une distance comprise entre 500 et 6.500 mètres. Le temps de déploiement d'un système Verba est de huit secondes seulement. Le poids de la rampe de lancement avec sa source d'alimentation et un missile en position de combat est de 17 kilos.