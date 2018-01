Le Pentagone fausserait les informations sur des sous-marins de nouvelle génération

La Cour des comptes des États-Unis (Government Accountability Office) a établi que le Pentagone avait sous-estimé les risques liés aux technologies utilisées dans les sous-marins de la classe Columbia, ce que celui-ci dément, relate le Warrior Maven.

L'organisme d'audit a publié un rapport qui remet en question les caractéristiques techniques des sous-marins et conteste le coût et les délais de production. Il émet un doute notamment sur le fait que la nouvelle machine soit «suffisamment mature» technologiquement et puisse répondre aux standards du progrès technique.

Le Pentagone, pour sa part, affirme que la Marine contrôle, dans le cadre du programme Columbia, les dépenses, le calendrier des travaux et les caractéristiques des sous-marins, y compris les risques liés.

«Le programme des sous-marins de classe Columbia est capable de faire preuve de capacités techniques nécessaires à un prix accessible dans des délais répondant aux exigences stratégiques», a déclaré William Couch, porte-parole du Naval Sea Systems Command.

Les sous-marins Columbia (170 m de longueur, portant des missiles balistiques Trident II) sont appelés à remplacer les sous-marins de la classe Ohio. Les États-Unis envisagent d'en construire 12, le premier sous-marin devant être fabriqué en 2028 et entrer en service dans les années 2040.