L’hélicoptère de combat Mi-35M en 60 secondes (vidéo)

Découvrir certains secrets de l'hélicoptère russe de combat Mi-35M est désormais possible avec une vidéo montrant en 60 secondes les capacités de cette machine.

Cet hélicoptère a été conçu pour des objectifs multiples, dont, entre autres, détruire des armes et des techniques blindées, effectuer le soutien des troupes terrestres par le feu, évacuer les blessés, etc.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv La Russie livre ses premiers hélicoptères de combat Mi-35M au Mali

La machine est dotée d'appareils de vision nocturne, d'un système à imagerie thermique offrant la possibilité d'observer et de détecter des objets à une distance supérieure à quatre kilomètres de jour comme de nuit.

Le Mi-35M, contrairement aux différentes versions de son prédécesseur le Mi-24, est doté de moteurs VK-2500 plus puissants, dispose de pales en stratifié verre résiné, d'un rotor principal et d'une hélice de queue en forme de X. Les traits distinctifs du nouvel hélicoptère sont ses ailes raccourcies (comme sur les anciennes versions du Mi-24) et un châssis non rétractable.

L'hélicoptère Mi-35M, une version modernisée de l'hélicoptère Mi-35, est le seul hélicoptère de combat au monde capable d'accomplir des missions de débarquement, de transport et des missions sanitaires de jour comme de nuit. L'hélicoptère blindé est doté de 16 missiles supersoniques anti-char, de missiles non-guidés de 80 et de 122 mm, d'un canon de 23 mm et peut transporter huit parachutistes, quatre blessés ou 1,5 t de fret.