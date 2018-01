Nouveaux vols de reconnaissance US-Otan près de bases russes et de Kaliningrad

© Sputnik. Alexey Danitchev Dix avions espions ont longé les frontières russes en une semaine

L’aviation de l’ Otan et des États-Unis a procédé vendredi à de nouveaux vols de reconnaissance près des frontières de la région de Kaliningrad , cette enclave russe au cœur de l’UE, indiquent des données de suivi de services d’aviation occidentaux.

Selon les données, un avion de reconnaissance américain RC-135W, immatriculé 62-4134 et qui a décollé de la base britannique RAF Mildenhall, a réalisé un vol long de plusieurs heures près des frontières russes, dans le sud de la Baltique. Lors de la mission, l’appareil se trouvait dans l’espace aérien polonais.

Comme il avait été antérieurement annoncé, jeudi, ce même appareil avait inspecté de tous les côtés l’enclave russe, survolant la Pologne et la Lituanie.

Pendant ce temps, un avion de détection et de commandement E-3A Sentry AWACS, apparentant à l’Otan et immatriculé LX-N90455, a décollé de la base de Geilenkirchen, en Allemagne, et a volé pendant plusieurs heures au sud-ouest de la frontière de Kaliningrad, toujours dans l’espace aérien polonais.

En outre, un appareil de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine de la force aérienne américaine P-8A Poseidon, immatriculé 168432, basé en Sicile, a mené une mission de reconnaissance près de la côte syrienne, là où se trouvent les deux bases russes – celle de Hmeimim et celle de Tartous, d’après ces informations.