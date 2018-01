Le nouveau missile testé par Kiev serait un vieux modèle soviétique?

La vidéo de l'essai d'un nouveau missile de croisière publiée par Kiev a suscité une vive réaction des Internautes qui ont remarqué une «étrange» ressemblance entre ce dernier et un missile soviétique mis au point à la fin des années 1970.

Des Internautes ont remarqué que le nouveau missile de croisière testé mardi par Kiev ressemblait beaucoup au missile X-35 mis au point en URSS à la fin des années 1970.

Auparavant, le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense nationale Alexandre Tourtchinov a publié une vidéo des essais du missile et a déclaré que ce dernier avait été entièrement mis au point par les concepteurs ukrainiens de l'entreprise Loutch en coopération avec d'autres sociétés publiques et privées.



«Trouvez dix différences avec le missile soviétique X-35», écrit Vassili.

Найди 10 отличий от советской ракеты Х-35Э. pic.twitter.com/eVE4SoKexZ — Vasilyi (@PupkinVasilyi) 30 января 2018 г.

​«Sur la vidéo de Tourtchinov, on voit le missile soviétique classique mer-mer X-35 dont la portée est de 250 km. Ce missile a été mis au point à la fin des années 1970», indique Andron45912806.

на фото от Турчинова — классическая советская противокорабельная ракета Х-35, с дальностью полета 250 км. Разработка конца 70-х. Принята на вооружение в 1983 году