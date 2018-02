La Flotte russe du Nord évoque sa présence militaire dans les îles de l'Arctique

La partie russe est déterminée à renforcer sa présence militaire dans la région des îles de l'Arctique, annonce l'amiral Nikolaï Evmenov, commandant de la Flotte russe du Nord.

«La Russie retourne en Arctique sérieusement et pour longtemps. La Flotte du Nord continuera à être renforcée sur les îles et les archipels de l'Arctique russe», a-t-il expliqué.

Le commandant a également informé que la Flotte russe du Nord prévoyait d'organiser une expédition dans l'archipel de la Nouvelle-Zemble en 2018.

«Le but de l'expédition est la recherche et l'utilisation la plus complète de l'expérience de l'histoire du développement de l'archipel de la Nouvelle-Zemble dans le but d'assurerla sécurité dans l' Arctique», a-t-il poursuivi.

Auparavant, M.Evmenov avait également évoqué la création «des unités et des grandes unités» dans la composition de la Flotte du Nord.

«Il s'agit d'une brigade d'infanterie motorisée de l'Arctique, d'un groupe de travail des forces côtières, et des unités de défense aérienne», a-t-il conclu.