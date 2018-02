La Marine russe se prépare à accueillir 11 nouveaux sous-marins nucléaires

Dans les années à venir, la Marine russe se dotera de 11 nouveaux sous-marins nucléaires, a annoncé le commandant en chef de la Marine, l'amiral Vladimir Korolev.

«Six sous-marins nucléaires du projet Iassen et cinq lance-missiles stratégiques du projet Boreï-A se trouvent actuellement à différentes étapes de construction», a indiqué l'amiral dans une interview accordée au journal officiel du ministère russe de la Défense Krassnaïa Zvezda.

© Sputnik. Service de presse de JSC "PO" Sevmash " Le sous-marin russe Iouri Dolgorouki effectue un tir réussi d’un missile Boulava

Depuis 2013, la Marine russe a reçu trois croiseurs sous-marins lance-missiles du projet Boreï, à savoir le Iouri Dolgorouki, le Vladimir Monomakh et l'Alexandre Nevski, ainsi qu'un sous-marin nucléaire polyvalent du projet Iassen, le Severodvinsk, a rappelé le commandant en chef.

Selon lui, la Flotte russe de la mer Noire a déjà été équipée de six sous-marins diesel-électriques de type Rostov-na-Donu, a dit l'amiral, ajoutant qu'une série semblable était en construction pour la Flotte russe du Pacifique.

Auparavant, l'amiral Vladimir Korolev avait annoncé que lors de l'opération en Syrie les navires de la Marine russe avaient tiré plus de 100 missiles de croisière tandis que ses avions embarqués avaient réalisé plus de 400 missions de combat, ayant réussi à détruire plus de 1.250 cibles appartenant aux djihadistes.