Le chasseur de combat «idéal» MiG-35 a passé les tests d'usine avec succès

Les tests d'usine du MiG-35 ont été menés conjointement par des pilotes d'essai russes. Ils ont examiné le matériel électronique, le système d'observation et de navigation, le radar, les moteurs et les autres équipements de l'aéronef.

«L'avion permet d'utiliser tout l'éventail des armes russes et étrangères existantes et à venir, y compris celles destinées aux avions de combat», a déclaré Ilya Tarasenko, directeur général de MiG. «Le MiG-35 est l'avion de combat idéal pour des opérations dans des situations de conflits armés de haute intensité en termes de capacités de combat, de volume, de rapport qualité-prix et d'efficacité des tâches à résoudre».

Bientôt des chasseurs légers russes seront remplacés par le MiG-35, selon le commandant en chef des Forces aérospatiales de Russie, Victor Bondarev.

Le nouveau fleuron de l'armée russe est doté d'un système de visée de 5ème génération. Le nouveau radar de cet avion à réaction a une portée de 300 kilomètres. Il est capable de suivre et de cibler jusqu'à 10 objectifs. Le chasseur détermine les installations dangereuses de manière autonome pour les détruire en premier lieu.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Les nouveaux chasseurs MiG-35 en phase de finalisation pour production en série

L'avion est équipé d'un appareil de pointage infrarouge élaboré à l'aide des technologies spatiales, qui n'ont jamais été appliquées dans le domaine aéronautique. Ce système a permis d'améliorer l'efficacité de son emploi au combat. Les constructeurs ont également perfectionné un nombre de modules intérieurs et ont installé des appareils plus puissants. Grâce aux matériaux utilisés, le chasseur est devenu plus léger et, par conséquent, plus mobile et plus rapide.