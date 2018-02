Les supers-destroyers Zumwalt: très chers et peu utiles pour la Marine américaine

Le ministère de la Défense américain tente de trouver une application pour ses super-destroyers Zumwalt dont la fonction initiale était de détruire des cibles terrestres. Désormais ils devraient accomplir de nombreuses tâches: couler des navires, abattre des missiles balistiques, effectuer des tirs d'appui. À ces fins, le Pentagone a réclamé l'affectation d'environ 90 millions de dollars, écrit le site Defence News.

Deux navires déjà construits seront dotés de missiles SM-6. Selon la société Raytheon, ces armes sont capables de lutter contre tout type de cible. Lors des essais effectués en 2016, un missile SM-6 a fait couler la frégate déclassée Reuben James. Un an plus tard il a réussi à intercepter un missile balistique intermédiaire.

D'après des sources libres d'accès, la portée de lancement équivaut à 370 kilomètres, tandis que l'altitude de vol peut atteindre 33 kilomètres et la vitesse, 4.000 kilomètres heure. Au cours des cinq ans à venir la Marine américaine entend acheter 625 missiles de ce type.

Pour le moment, les Zumwalt sont principalement dotés de missiles Tomahawk et de canons navals de 155 millimètres considérés les plus onéreux du monde et qui sont capables de lancer des obus réactifs guidés avec précision. Selon les estimations de Defence News, compte tenu des dépenses de mise au point de ces canons, chaque tir coûterait 800.000 dollars.

Le coût des deux super-destroyers américains reste encore un mystère. D'après certaines données, le prix d'un Zumwalt s'élèverait à 1,5 milliards de dollars. Les États-Unis avaient l'intention de construire 28 navires de ce type. Mais finalement ils ont décidé de se contenter de trois destroyers.