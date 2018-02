Aucun changement de commandant en Syrie, selon la Défense russe

La Défense russe a fait savoir qu'aucun changement de commandant à titre de rotation n'a eu lieu et n'était prévu.

«Le général Alexandre Jouravlev, commandant du groupe militaire russe en Syrie, dirige de façon compétente les troupes sous ses ordres et remplit efficacement et pleinement toutes les tâches assignées. Après le retour d'une partie considérable des effectifs et du matériel sur le territoire russe, le contingent sous le commandement du général Jouravlev a pour mission la préparation au combat et l'aide au processus de règlement pacifique en Syrie», indique un communiqué du ministère de la Défense.

Le communiqué précise que «la rotation des commandants du groupe russe en Syrie se fait une fois tous les six mois conformément au plan approuvé par le ministre de la Défense».

«Aucun changement en ce sens n'a eu lieu et n'est prévu», a signalé le ministère.

Le ministère a déploré que la crédulité de certains médias par rapport aux «rumeurs diffusées anonymement via Telegram qui étaient à l'origine des fausses nouvelles sur le remplacement du commandant du contingent russe en Syrie» et que cela «portait atteinte à leur réputation».