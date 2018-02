Les paramètres d'un nouveau porte-avions russe dévoilés

Le projet d'un nouveau porte-avions destiné à équiper les forces navales russes a été élaboré en Russie, rapporte la chaîne de télévision Zvezda.

D'après les données préliminaires, ce nouveau navire sera long de 330 mètres et large de 40. Il pourra embarquer jusqu'à 90 avions et hélicoptères ainsi qu'accueillir à son bord des appareils de détection et de commandement aéroporté.

Le système de décollage sera constitué d'un tremplin et d'une catapulte, quant au pont d'envol, il sera deux fois important que celui de l'Amiral Kouznetsov, l'unique porte-avions équipant à ce jour la Marine russe.

La source précise que c'est le centre de recherche Krylov qui travaille à la conception du nouveau navire et ce dans le cadre du nouveau programme national d'armements prévus pour 2018-2025.