Des Su-34 détruisent un «ennemi» par un tir direct (vidéo)

Des chasseurs russes Su-34 ont participé à des manœuvres, dans la région de Voronej, lors desquelles les pilotes devaient extirper l'escadron des tirs d'un ennemi hypothétique et se préparer à une bataille aérienne.

Lors d'exercices militaires, les équipages d'avions russes Su-34 ont peaufiné leurs capacités à contrer la défense antiaérienne d'un ennemi hypothétique. Les manœuvres se sont déroulées dans la région de Voronej (sud-ouest de la Russie) et ont été captées en vidéo par la chaîne russe Zvezda.

Les pilotes des chasseurs recevaient en vol les coordonnées des cibles situées au sol et réalisaient des frappes. La tâche consistait à extirper l'escadron du feu de l'«adversaire» et à l'emmener vers un aérodrome opérationnel. Ensuite, il fallait se préparer à un combat aérien et monter de nouveau dans le ciel.

Au total, 20 équipages ont pris part à ces exercices hivernaux. Comme l'a indiqué le commandement de la région militaire Ouest, toutes les tâches ont été accomplies.