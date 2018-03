Poutine: la Russie a créé des drones sous-marins super-rapides et invulnérables (vidéo)

La Russie a mis en place des drones sous-marins invulnérables pour les armes ennemies capables d’atteindre de grandes profondeurs, a annoncé jeudi le Président Poutine présentant son message annuel à l’Assemblée fédérale (parlement).

«Des submersibles automatiques qui peuvent se déplacer à une grande profondeur, je dirais même une très grande profondeur, à des distances intercontinentales et à une vitesse qui est plusieurs fois supérieure à celle des sous-marins et des torpilles les plus sophistiqués et des bâtiments de surface les plus rapides. C’est absolument fantastique», a indiqué M.Poutine.

Selon le chef suprême des armées, ces drones sous-marins ont une faible signature sonore et sont très manœuvrables, ils sont presque invulnérables pour l’ennemi potentiel.

«Il n’existe pas d’armes au monde capables de leur faire face. Les nouveaux drones sous-marins peuvent être dotés d’armes conventionnelles et nucléaires. Cela permettra de détruire des cibles très variées», notamment des porte-avions, des fortifications côtières et des sites d’infrastructure, a ajouté M.Poutine.

Selon lui, en décembre 2017, la Russie a achevé les essais d'un propulseur nucléaire de petite taille destiné à équiper ces drones. Ce propulseur est plus puissant que les réacteurs des sous-marins nucléaires de taille normale, a noté M.Poutine.