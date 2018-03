Boumerang en action: des images uniques d’un nouveau blindé russe

Un véhicule de combat d’infanterie russe K-17 Boumerang, manœuvrant sur une route couverte de neige et réalisant des tirs, est le principal acteur d’une nouvelle vidéo diffusée par la chaîne de télévision russe Zvezda.

Selon la chaîne, avant de procéder aux tirs, le blindé a roulé sur des routes non asphaltées pendant plus de six heures pour tester en continu son module de combat et notamment le système de commande de tir. Pendant ce trajet, la tourelle du véhicule n’a cessé de tourner.

Ensuite, les blindés ont procédé aux tirs en utilisant un canon de 30 mm et une mitrailleuse.

«Nous tirons tous les 250 obus pour canon et quelque 2.000 munitions pour mitrailleuse», a expliqué Leonid Maslennikov, représentant du ministère russe de la Défense, cité par la chaîne.

Les militaires testent ainsi les blindés de transport de troupes K-16 et les véhicules blindés de combat d’infanterie K-17 conçus sur la plateforme Boumerang.

Le Boumerang a été dévoilé au public lors du défilé militaire du 9 mai 2015 à Moscou. Mais à part son apparence, peu de choses ont filtré concernant ses caractéristiques techniques, ses armements et ses performances.

Par rapport à la version de précédente génération, le BTR-82A, le Boumerang peut réaliser une gamme de tâches beaucoup plus large. Il est protégé par un système unique de contre-mesures optiques et électroniques qui équipe également les blindés de la famille Armata et Kourganets.

D’après le directeur général de la Compagnie militaro-industrielle (VPK) Alexandre Krassovitski, la plateforme Boomerang représente «une percée en termes d'ingénierie». Ce véhicule peut être contrôlé à distance, ce qui en fait un robot.