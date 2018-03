La Chine envisage de muscler son budget de défense

Le budget militaire augmentera de 8,1% en 2018, pour s'établir à 1.107 milliards de yuans (175 milliards de dollars), a annoncé le Premier ministre Li Keqiang dans un discours devant les députés.

© Sputnik. Maria Tchapligina La Chine table sur 6,5% de croissance en 2018

C'est une hausse par rapport au chiffre de l'an passé (+7%). La Chine a dépensé en 2017 un total de 151 milliards de dollars pour son armée, selon un rapport des experts de l'Institut international pour les études stratégiques (IISS), basé à Londres.

C'est quatre fois moins que les États-Unis (603 milliards). Mais nettement plus que l'Arabie saoudite (77), la Russie (61), l'Inde (53), le Royaume-Uni (51) ou encore la France (49).

«Il n'y aura pas de surmilitarisation» de la Chine, nuance cependant James Char, expert de l'armée chinoise à l'Université de technologie de Nanyang, à Singapour.

Ces dernières années, le taux de croissance des dépenses militaires «n'est pas disproportionné» et suit plus ou moins celui du PIB et cela «va probablement continuer», juge-t-il.

M.Li a annoncé lundi un objectif de croissance «d'environ 6,5%» pour l'économie chinoise en 2018.