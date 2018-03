Poutine révèle le chiffre d'affaires russe sur le marché mondial de l'armement

Avec un volume d'offre qui augmente pour la troisième année consécutive et s'est établi à plus de 15 milliards de dollars en 2017, la Russie confirme son statut de fournisseur d'armes de premier plan sur le marché mondial, a déclaré Vladimir Poutine.

La Russie est et reste un des leaders sur le marché mondial de l'armement, a déclaré Vladimir Poutine intervenant lors d'une réunion de la Commission de coopération militaro-technique.

«La Russie confirme sa position dominante sur le marché mondial de l'armement. Le volume des fournitures d'armes et de matériel militaire à l'étranger augmente pour la troisième année consécutive, atteignant plus de 15 milliards de dollars l'année dernière», a-t-il déclaré lors d'une réunion de la Commission de coopération militaro-technique.

Selon le Président, le complexe industriel russe de la défense a reçu «des commandes pour la fourniture des systèmes de défense les plus avancés et les plus prometteurs» pour les années à venir.

Il a également souligné que l'expérience des guerres et des conflits modernes prouvait qu'il était inadmissible de négliger les moyens de protéger la souveraineté des États et la sécurité des peuples.

«La Russie développera activement la coopération militaro-technique avec tous les pays intéressés, y compris dans le domaine des hautes technologies qui comprend les armements de l'aviation, de la défense aérienne, des forces terrestres et de la marine qui ont démontré une efficacité exceptionnelle en Syrie», a indiqué le Président.

Lors de son discours annuel fait cette année le 1er mars, Vladimir Poutine a annoncé la création de systèmes d'armes dernier cri dont de nouveaux drones sous-marins ultra rapides et invulnérables, des systèmes de missiles Sarmat capables de neutraliser la défense antiaérienne, des complexes laser et des armes hypersoniques.