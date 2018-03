L’indestructible Armata, ce char russe qui peut survivre à n'importe quel coup

Les chars de combat sophistiqués russes T-14 Armata seront intégrés au système automatisé de gestion des troupes et des armements tactiques, a déclaré au journal Krasnaya Zvezda le général Oleg Salioukov, commandant en chef de l'Armée de terre.

«Le T-14 Armata utilise une disposition innovante avec une capsule blindée pour l'équipage, les munitions et le carburant, et un système de contrôle de tir télécommandé. Cela améliore considérablement la capacité de survie du char sur le champ de bataille», a déclaré Salioukov.

Et d'expliquer que l'équipement de protection de l'Armata était conçu pour rendre le char furtif, difficile à verrouiller par des armes de précision grâce à son système de protection actif, assurant la détection et la destruction au moment opportun des munitions entrantes.

«Même s'il est touché, l'armure réactive explosive du char assure un haut degré de protection contre toutes les armes antichars existantes», a noté le général, ajoutant que la nouvelle génération T-14 Armata laisserait derrière elle la quasi-totalité des anciens modèles russes, et ses meilleurs concurrents.