Avion spatial chinois: «d’immenses possibilités dans les domaines militaire et civil»

Dans le cadre de sa stratégie de développement des technologies spatiales, la Chine a lancé le modèle réduit d'un avion spatial polyvalent et réutilisable à partir d'un site d'essai, rapporte le South China Morning Post. L’expert militaire russe Vassili Kachine a parlé à Sputnik de la portée de cet événement.

Le drone spatial hypersonique a décollé du Centre de lancement de satellites de Jiuquan en Mongolie intérieure, développé une vitesse plus de cinq fois supérieure à celle du son et atteint l'altitude orbitale avant de revenir au sol, annonce le média en référence à un chercheur connaissant l'expérience.

Bien que tous les détails de cet essai restent encore inconnus, il est évident que les Chinois procèdent d'ores et déjà à des tests bien réels, a estimé Vassili Kachine dans un entretien accordé à Sputnik.

«Le progrès enregistré dans la mise au point d'avions spatiaux ouvre d'immenses possibilités dans les domaines militaire et civil», a relevé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter que l'histoire du développement d'un avion spatial en Chine remontait à plus de 20 ans.

«À présent, les technologies spatiales se développent si rapidement qu'il n'est pas à exclure que l'espace devienne sous peu la principale arène de la course aux armements», a poursuivi le spécialiste.

Selon ce dernier, s'il est impossible de prévenir la course aux armements dans l'espace, il vaut mieux s'y préparer.

«Et tout indique que la Chine le fait avec succès et conséquence», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.

L'objectif de la Chine est de développer un avion spatial pour les missions militaires et civiles, capable de se déplacer assez rapidement pour pénétrer les systèmes de défense antimissile et d'aider à reconstruire les réseaux satellitaires ou à attirer les touristes dans l'espace. Le développement du prototype a été mené par le Centre de recherche et de développement en aérodynamique de Chine à Mianyang, province du Sichuan.