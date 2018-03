3 sous-marins nucléaires de la classe Boreï déjà en service dans la marine russe

Le commandant en chef de la marine russe Vladimir Korolev a déclaré samedi 17 mars que trois sous-marins de la classe Boreï, à savoir le Iouri Dolgorouki, le Vladimir Monomakh et l'Alexandre Nevski, étaient opérationnels au sein de la marine.

«Nous avons deux groupes dans les Flottes du Nord et du Pacifique qui comprennent des sous-marins dernier cri de quatrième génération du projet Boreï. À l'heure actuelle les sous-marins Iouri Dolgorouki, Vladimir Monomakh et Alexandre Nevski ont déjà été mis en exploitation et accomplissent des missions de combat», a déclaré l'amiral Korolev sur les ondes de la radio Écho de Moscou.

Depuis 2013, la Marine russe a reçu trois croiseurs sous-marins lance-missiles du projet Boreï, à savoir le Iouri Dolgorouki, le Vladimir Monomakh et l'Alexandre Nevski, ainsi qu'un sous-marin nucléaire polyvalent du projet Iassen, le Severodvinsk.